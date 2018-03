Deel dit artikel:











Brand bij afvalverwerkingsplaats in Nijkerk Foto: Persbureau Heitink

NIJKERK - In Nijkerk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag brand gewoed op een afvalverwerkingsplaats. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het pand sloegen.

De brandweer schaalde vanwege de brand op. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl