Trainer Lijnders tevreden met controle NEC

WAALWIJK - Voor de eerste keer won Pepijn Lijnders een uitwedstrijd met NEC.

De trainer was met name tevreden met de controle die zijn ploeg had over het duel tegen RKC. "Dat voelt goed, omdat we vanuit Fortuna komen en daar deden we een aantal dingen al goed. Vandaag was weer een stapje erbij. Alleen moeten we onszelf belonen, want onze speelstijl kost veel energie. De groep bleef wel rustig toen die goal maar niet kwam. We bleven ons spel spelen en raakten niet gefrustreerd en uiteindelijk kwam die goal toch. En we hielden achterin de nul. De controle was goed, op de helft van de tegenstander."

Lijnders zag nog geen kampioensploeg aan het werk. "Het kan beter en het moet beter. Op het moment dat er tegenslag komt en daar met z'n allen doorheen gaan, dat is voor mij een kampioensploeg."