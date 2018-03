Deel dit artikel:











Aangereden jurylid bij WK baanwielrennen in stabiele toestand Foto: ANP

APELDOORN - Het jurylid dat vrijdag werd aangereden tijdens de WK baanwielrennen in Apeldoorn ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis, dat meldt de internationale wielerunie UCI in een verklaring.

Volgens het UCI blijft de man een nacht ter observatie in het ziekenhuis, zijn situatie wordt zaterdag opnieuw bekeken. De man werd aangereden door Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong. Het gebeurde tijdens het onderdeel scratch, het eerste onderdeel van het omnium voor vrouwen. Het jurylid wilde een rugnummer van de baan pakken die bij een eerdere val was losgeraakt, maar hij zag de renster over het hoofd.

Na de aanrijding leek de man buiten bewustzijn en werd hij afgeschermd behandeld langs de baan, hij verdween met een brancard van de baan. De wielrenster werd in een rolstoel afgevoerd. Het is niet bekend hoe het nu met haar is.