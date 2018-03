Frank Sturing geniet enorm van eerste doelpunt namens NEC

WAALWIJK - Frank Sturing wist eigenlijk niet wat hij meemaakte toen hij de score opende namens NEC uit tegen RKC.

"Onwennig, want ik weet niet hoe het is om te scoren. Echt genieten. Ik stond helemaal vrij bij een corner en schoot hem binnen. Je zag wel dat die 1-0 eraan zat te komen, prachtig dat ik hem dan mag scoren."

Na vier zwakke uitbeurten liet NEC het eindelijk buitenshuis zien. "De eerste helft speelden we ook al goed en creëerden we al veel kansen. We moesten geduldig blijven tot die 1-0 zou vallen. Het stond weer goed achterin, mooi om de nul ook in een uitwedstrijd te houden. Ik hou zelf van inschuiven en een mannetje meer creëren op het middenveld. We moeten dit nu volhouden en doortrekken."