'Nergens is het zo koud als in Schaarsbergen'

'Het waait ontzettend hier en deze plek ligt ook nog hoger dan andere plaatsen in de omgeving. Daarnaast ligt deze plek precies in een hoek waar de wind er altijd volop op staat', vertelt Meindert Bruggemans van Bosgroep Midden Nederland.

Maar hoe koud is het dan op die plek? 'Het is op de thermometer -5, maar de gevoelstemperatuur is misschien wel -15', aldus Bruggemans.

Niet te meten

De gevoelstemperatuur, wat is dat nou eigenlijk? 'Je kunt die temperatuur niet meten, maar hij wordt berekend door middel van verschillende methoden. Er wordt gekeken naar de gemiddelde windsnelheden en die worden gecombineerd met de temperatuur op de thermometer. Zo berekenen ze die gevoelstemperatuur', legt Moniek Wulms van weerinstituut MeteoGroup in Wageningen uit.

Of Schaarsbergen nou echt de koudste plek is, weten we niet. Maar er zijn de afgelopen dagen in Nederland wel echt records gebroken. '28 februari en 1 maart waren de koudste 28 februari en 1 maart sinds de metingen. Kijken we naar vandaag, 2 maart, dan hebben we zelfs de koudste nacht achter de rug sinds de metingen met -8,2 graden', zo besluit Wulms.