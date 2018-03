Bliksembezoek Landelijke en provinciale VVD'ers aan Wijchen

WIJCHEN - Tweede Kamerlid Remco Dijkstra brengt maandag samen met een delegatie van provinciale VVD’ers een bliksembezoek aan Wijchen. Op uitnodiging van de Wijchense VVD worden diverse belangrijke lokale problemen besproken, waarbij Wijchen de landelijke of provinciale hulp nodig heeft.

Knooppunt Bankhoef is een eerste onderwerp dat wordt aangesneden tijdens het bliksembezoek. In Niftrik gaan de politici in gesprek met de leefbaarheidsgroep over de problemen die zij ervaren. Tegelijkertijd wordt het dagelijks fileleed op het knooppunt besproken.

Woning

Het bezoek aan de nieuwbouw op de Oostflank staat in het teken van woningbouw. De krapte op de woningmarkt maakt dat vooral veel jongeren zonder woning zitten. Zij blijven langer bij hun ouders wonen of vertrekken uit Wijchen. Ondanks de 350 extra te bouwen woningen bieden nog te weinig perspectief op een oplossing.

Wandeling

Veiligheid is voor de groep VVD’ers het laatste onderwerp dat wordt aangesneden. Met een bezoek aan station Wijchen en de daaropvolgende wandeling langs het Huis van de Gemeente en door het centrum wordt stilgestaan bij veiligheid in Wijchen.

Lijstrekker Nick Derks over het bliksembezoek: “In Wijchen hebben we een aantal problemen die we als gemeente niet zelf kunnen oplossen. Voor het aanpakken van de overlast bij knooppunt Bankhoef, de beperkingen op lokale woningbouw en criminaliteit hebben wij de hulp van de Tweede Kamer en de Provincie nodig. We maken graag gebruik van ons landelijke netwerk om lokale problemen op te lossen.”