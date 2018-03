EDE - Vrijdagmiddag raakten twee automobilisten betrokken bij een ongeval op een kruising in Bennekom.

Het ongeluk gebeurde nadat een van de bestuurders de Van Balverenweg insloeg. Hij kwam in botsing met een auto die in tegenovergestelde richting over de Dr. Willem Dreeslaan reed.

Mogelijk reed een van de bestuurders door het rode licht. Er raakte niemand gewond, wel waren beide auto's flink beschadigd.