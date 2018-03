Het blijft moeilijk... is het nou Doetinchem of Doetichem?

LICHTENVOORDE - We kennen ze onderhand maar al te goed. Zuthpen, Lichtenvooorde en daar komt nu ook Doetichem bij.

In Lichtenvoorde staat op de Richterslaan een bord met daarop 'Doetichem', er ontbreekt dus een 'n'. Dat is niet de eerste keer dat het verkeerd gaat met de Achterhoekse plaats. In 2011 hing op de Europaweg, bij de afslag van de N18 in Doetinchem ook al een bordje met het woord Doetichem. Dat werd toen snel hersteld.

En eind vorige maand bleek Lichtenvoorde ook een extra 'o' te hebben gekregen, dat was te lezen op het bord op de nieuwe rijksweg N18 bij Afslag Zuid bij Lichtenvoorde.

Zutphen of Zuthpen?

En we blijven ook even in de Achterhoekse namen, want eind 2016 werden twee borden bij Velp geplaatst met daarop Zuthpen, terwijl dat natuurlijk Zutphen moet zijn.