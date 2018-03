Nadine Visser door naar halve finale op WK

BIRMINGHAM - De Arnhemse atlete Nadine Visser heeft zich vrijdagavond geplaatst voor de halve finale op de 60 meter horden tijdens de WK indoor atletiek in Birmingham.

Visser eindigde als derde in haar serie met een tijd van 8,01 seconden. Dat was genoeg voor een kwalificatie, want de eerste vier zouden zich plaatsen voor die halve finales op zaterdag.

De Arnhemse Visser zei eerder tegen Omroep Gelderland dat ze gaat voor een steeds snellere tijd in haar races. Stiekem hoopt ze daarbij ook op het Nederlands record dat nu nog in handen is van Marjan Olyslager (7,89 seconden). Het persoonlijk record van de 23-jarige atlete staat nu nog op 7,91 seconden.

