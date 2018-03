Deel dit artikel:











Sprinter Lavreysen sneuvelt voortijdig op WK baan Foto: ANP

APELDOORN - Harrie Lavreysen uit Apeldoorn is in de achtste finale van het sprinttoernooi op de WK baanwielrennen in zijn woonplaats al uitgeschakeld. Dat is een fikse tegenvaller, want Lavreysen was vorig jaar nog goed voor zilver.

Jeffrey Hoogland wist zich ook niet te plaatsen voor de kwartfinale. Lavreysen bleek niet opgewassen tegen de Nieuw-Zeelander Edward Dawkins, terwijl Hoogland verloor van de Duitser Maximilian Levy. Lavreysen en Hoogland pakten woensdag nog het goud bij de teamsprint. De kwartfinales van het sprinttoernooi worden zaterdag verreden, zonder Nederlanders.