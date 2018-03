Deel dit artikel:











Gratis concerten Sonsbeekpark Arnhem zijn gered Ronde Weide-concert. Foto: Park Open

ARNHEM - De gratis zomerconcerten in de Ronde Weide in Park Sonsbeek in Arnhem zijn gered. De stichting Park Open liet weten ermee te stoppen, maar poppodium Luxor Live gaat zich inzetten voor een doorstart.

De Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink liet weten dat hij na het besluit van de stichting Park Open meteen contact opnam met Luxor Live. 'Want de jaarlijkse concerten op de Ronde Weide zijn een begrip in Arnhem en omstreken. Elk jaar beleven veel inwoners er plezier aan.' Luxor Live-directeur Stefan Rebergen vond een doorstart een goed idee en is enthousiast. 'Wij zien enorm veel potentie in de plek en willen de goede dingen van het festival behouden. Daarnaast mooie nieuwe dingen bedenken, zowel op het gebied van de programmering als de horeca.' De gratis concerten zijn elke zondag in juni, juli en augustus. Zie ook: Doek valt na 28 jaar voor Ronde Weide-concerten