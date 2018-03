Een tik op de vingers om Lelystad Airport, een goed idee?

ARNHEM - De actiegroep Red de Veluwe ontwikkelde een eigen kieswijzer, om mensen te laten zien welke partijen voor of tegen laagvliegroutes op de Veluwe zijn. Het idee is om daar je lokale stemgedrag op af te stemmen en om de partijen die voor laagvliegen zijn dus een tik op de vingers te geven.

Stichting Red de Veluwe wil één ding niet, en dat is die laagvliegende vliegtuigen over hun mooie Veluwe. Jaap Kloosterziel van de stichting: 'Wij willen voorkomen dat er vliegtuigen straks op 1800 meter over komen vliegen. Door de stemwijzer kunnen we duidelijk maken wie er tegen de herindeling van het luchtruim zijn.' Dat zei Kloosterziel in het programma Gelderland Stemt.

'Verkiezing kapen'

Jan-Willem Vos van de VVD is het met zijn lokale fractie eens met Kloosterziel, maar staat daarmee wel lijnrecht tegenover de landelijke partij. 'Wij zijn tegen het laagvliegbeleid. We moeten eerst herindelen en dán overvliegen.'

Vos is dan ook niet blij met de kieswijzer. 'Ik vind het heel jammer dat hiermee de verkiezingen gekaapt worden met een landelijk thema. Terwijl wij (als lokale VVD, red.) beoordeeld willen worden op thema's als een koopzondag, of woningen bouwen voor jongeren.'

Politicoloog Peter van der Heiden valt Vos bij: 'Je misbruikt zo de lokale verkiezingen, dat moet je niet doen. Organiseer een referendum.'

'Moment pakken'

Kloosterziel sluit af: 'Wij zijn hier als inwoners van de Veluwe gewoon heel veel mee bezig. Wij vinden het belangrijk om de politiek op de vingers te tikken en misbruiken de verkiezingen niet, maar pakken gewoon ons moment.'