Remko Pasveer: het keerpunt gaat komen, hopelijk zondag tegen Ajax

ARNHEM - Remko Pasveer beleeft geen gelukkig seizoen bij Vitesse. Naast een aantal uitstekende wedstrijden gaat de keeper ook regelmatig opzichtig de fout in. 'Als je ballen om de oren krijgt, komt er kritiek.'

De 34-jarige goalie beleeft ups en downs bij Vitesse. Na een wisselvallige eerste seizoenshelft onder de lat, was zijn start na de winterstop veelbelovend, want tegen Sparta en ook SC Heerenveen keepte Pasveer uitstekend. Vervolgens waren er toch weer een aantal tegengoals waarbij de Tukker niet vrijuit ging. Ook vorige week tegen VVV zag hij er bij de tweede goal niet goed uit. 'Die had ik absoluut moeten hebben, zo simpel is het. Ik heb dat na afloop ook direct gezegd.'

Pineut

Pasveer is mikpunt van kritiek, maar oogt rustig na de korte besloten training op Papendal. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat we het weer beter krijgen. Je wil presteren. Het team een boost geven door ballen te pakken. Maar je bent als doelman ook bezig veel coachen. Toch moet je er op de juiste momenten staan. Als je dat niet doet, komt er kritiek en ben je de pineut. Zo werkt het nu éénmaal.'

Dingen extra doen

Op trainingen zegt hij nog meer te doen. Pasveer is vastbesloten zich terug te knokken, hoewel zijn positie bij trainer Fraser nog niet ter discussie staat. 'Ik ben er samen met Raimond van der Gouw (keeperstrainer, red.) druk mee bezig. We pakken wat meer tijd om dingen extra te doen. Er nog meer energie in stoppen.'

Keerpunt

De routinier is overtuigd dat hij weer constanter gaat worden. 'Natuurlijk vreet het aan je', beantwoordt Pasveer de vraag. 'Maar het keerpunt gaat komen, ik hoop dat het zondag al is. We willen als team de mindere wedstrijden van de laatste tijd wegspoelen. Zoals we thuis tegen Feyenoord speelden. De druk er op houden. Dat is wat moet gebeuren, met veel energie. We zijn gebrand om het weer te laten zien.'

Ajax heeft ook wel iets recht te zetten na de 0-0 tegen ADO en het verlies tegen Vitesse in de Arena eerder dit seizoen. Pasveer verwacht een mooie wedstrijd waarin hij zich wil tonen. 'Het is een topwedstrijd. Ook wij willen iets rechtzetten voor ons als als team. We willen heel graag de play-offs halen. Dus het is zeker een wedstrijd waarin er veel op het spel staat.'