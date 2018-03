Rare nepmail voor leden muziekkorps Doesburg

DOESBURG - Leden van het Muziekcorps der Voormalige Schutterij Doesburg keken deze week raar op toen ze een mail kregen waarin gevraagd werd om geld over te maken naar een vlucht naar Uman (Oekraïne).

'We kregen gelijk van de leden terug dat er wat aan de hand was en zijn gaan kijken', zegt voorzitter Felix Hermanns. De mailbox van het muziekkorps bleek te zijn gehackt. 'We hebben helaas geen idee wie het gedaan heeft', vertelt Hermanns. 'Gisteren was het bingo en waren alle mails weg.'

Aangifte

'We balen hier enorm van. Het vervelendste is dat onze naam en logo in de mail worden vernoemd. En dit komt absoluut niet van ons af. Dat weten de leden', aldus de voorzitter. Het bestuur gaat aangifte doen van de valse e-mail.

De doorgestuurde mail naar de leden:

Ik hoop dat deze bereikt u in de tijd. Ik heb een reis naar Uman, Oekraïne gemaakt en mijn tas is toen gestolen, in mijn tas zaten allemaal belangrijke spullen zoals, telefoon, geld en mijn paspoort. De ambassade wil mij helpen door mij te laten vliegen zonder passport. Het enigste wat ik moet doen is een vliegticket kopen en mijn hotel rekeningen betalen. Helaas heb ik geen toegang tot mijn rekeningen zonder mijn credit card.



Ik heb contact gezocht met mijn bank, maar ze hebben tijd nodig voor ze mij een nieuwe credit card kunnen geven, Dus wou ik u vragen om mij snel wat geld te lenen dat ik zo snel mogelijk aan u terug geef zodra ik terug ben, ik nodig 2840 €. Ik kan u mijn gegevens sturen over hoe u geld kunt over maken aan mij.



Laat mij weten of het mogelijk is,

Ik wacht uw antwoord af,