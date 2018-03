Robert Klaasen: ik zou graag bij De Graafschap blijven

DOETINCHEM - Robert Klaasen is sinds de winterstop weer een vaste waarde bij De Graafschap op het middenveld. Binnenkort hoort de middenvelder of hij mag blijven. 'Ik zou dat graag blijven. Dit is een fijne club.'

Klaasen, bezig aan zijn tweede seizoen in Doetinchem, heeft het goed naar zijn zin maar is afhankelijk van een optie in zijn contract. 'Ik hoop dat ze die gaan lichten. Dat hoor ik voor het einde van deze maand', aldus de 24-jarige Amsterdammer die in zijn jeugd vijf jaar bij Ajax speelde. 'Zelf wil ik graag blijven, maar het is aan de club. Het gaat de laatste lekker, misschien dat het helpt. Ik heb het erg naar mijn zin met de spelers en de staf. Dit is een fijne club.'

De Graafschap maakt een redelijke periode door en kan zondag tegen laagvlieger Go Ahead Eagles goede zaken doen. De rivaliteit is groot. 'Ik hoorde dat het daar bijna uitverkocht is. Die wedstrijden wil je spelen. Het zijn extra mooie affiches', aldus Klaasen. 'De supporters mogen ook echt iets van ons verwachten vind ik.'

Klaasen, die in de winter van 2017 overkwam van Sparta, speelt weer veel na een moeizame eerste seizoenshelft waarin hij vooral de bank warm hield. 'Dat doet een mens altijd goed en de resultaten zijn ook nog eens goed', zegt de controleur op het middenveld. 'Hoe het komt? Misschien omdat ik een vriendin heb en we hier nu gesetteld zijn. Ik zit lekker in mijn vel en ben steeds rustig gebeven en mijn kans gepakt toen die kwam.'