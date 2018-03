Schaatsen kan na vandaag nog één dag

Hoe dat zit, weet Moniek Wulms van MeteoGroup in Wageningen. 'Zaterdag blijft het in ieder geval tot 12.00 uur vriezen. Daarna kan er in de middag wat dooi optreden, maar dat zullen maar een paar uurtjes zijn en er is waarschijnlijk veel bewolking. Dus zaterdag kan er nog prima geschaatst worden.'

Zondagmiddag wordt het alweer 9 graden. Dan treedt de dooi flink in en kunnen de ijzers weer naar de zolder. Met de dooi ontstaat ook veel mist, weet MeteoGroup.

Nagenieten van de afgelopen dagen kan met deze schaatsbeelden:

