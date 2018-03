Kardinaal Eijk bezoekt mis voor Dora Visser

OLBURGEN - Kardinaal Eijk was vrijdag in Olburgen om een heilige mis voor Dora Visser bij te wonen. De stichting Vrienden van Dora Visser probeert al tientallen jaren om Dora zalig verklaard te krijgen binnen de katholieke kerk.

Visser ligt begraven op het kerkhof naast de Willibrorduskerk in Olburgen. Mensen bezoeken haar graf om te bidden voor steun en genezing.

Dora mag inmiddels Dienares Gods worden genoemd. Om de vrouw zalig verklaard te kunnen krijgen, loopt nu een uitgebreid onderzoek naar een wonder uit 1999. Hierbij zou een man die geen kraakbeen heeft in zijn knieën, zonder pijn kunnen lopen. Volgens medici zou de man in een rolstoel moeten zitten. In de Willibrorduskerk is elke maand een kerkviering voor Dora.

Wondentekens van Jezus

Dora Visser werd in 1819 in Gendringen geboren. Op 12-jarige leeftijd moest ze in betrekking op een boerderij. Bij het weiden van de koeien ontstond na een val een open wond die niet genas.

Het meisje werd mank en kon in het vervolg alleen nog licht zittend werk doen. De jonge Dora was een vrome katholiek en offerde haar persoonlijk lijden op voor de bekering van zondaars uit liefde voor Jezus Christus. Zij ontving vanaf december 1843 de stigmata (wondentekens) van Christus aan haar lichaam. De vrouw overleed in 1876 in Olburgen.