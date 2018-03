'Spektakel The Passion kwetst ons'

NUNSPEET - 'Jezus Christus heeft geleden voor onze zonden. Dat is zoiets heiligs. Dat is zo uniek', legt dominee Buijs uit. 'Geen mens kan zoiets ooit evenaren.' En daarom doet het de dominee en zijn gemeenschap ontzettend pijn dat er in zijn dorp, Nunspeet, een 'Passion' wordt opgevoerd op 23 maart.

Een aantal kerken uit Elspeet en Nunspeet roept in een petitie op om het spektakel niet door te laten gaan. Bijna 3.500 mensen hebben die petitie inmiddels ondertekend, al komen zij niet allemaal uit Nunspeet of Elspeet.

'Het teerste deel van ons geloof wordt een spektakel'

In een 'Passion' worden de laatste dagen, ook bekend als het lijdensevangelie, van Jezus Christus uitgebeeld. Het is juist dat uitbeelden, dat de kerken dwars zit. 'Een acteur doet alsof hij Jezus Christus is', vertelt dominee Buijs. 'Maar wat Hij heeft gedaan voor ons, dat kan niet nagespeeld worden.

Dat iemand doet alsof hij lijdt zoals Christus heeft gedaan, gaat voorbij aan de essentie van het evangelie. 'Van het teerste deel van ons geloof wordt een spektakel gemaakt', legt de predikant uit. 'En dat kwetst ons.'

Op straat zijn de mensen minder kritisch op The Passion: 'Ik ben christen en ik vind dit juist een mooie manier om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met het geloof', zegt iemand. Ook degenen die zelf niet naar de voorstelling gaan, vinden dat er niet te veel 'gedoe' moet zijn in Nunspeet. 'Ik ga zelf niet naar de Passion, maar als zij dat zo willen uitbeelden dan gaan ze maar hun gang', klinkt het.

'Het doel heiligt niet de middelen'

'Natuurlijk begrijpen wij wel dat de initiatiefnemers nooit de intentie hebben gehad om ons te kwetsen', legt dominee Buijs ook uit. Toch is het stoppen van de uitvoering voor de christelijk gereformeerde gemeente in Nunspeet de enige optie.

Je zou kunnen denken dat een christelijke gemeenschap blij is met extra aandacht voor haar geloof, maar dat is niet zo. 'Wij gaan liever bijvoorbeeld in een-op-een gesprekken of cursussen in op de essentie van het lijden van Christus. Wat dat betreft heiligt het doel niet altijd de middelen.'

Twee dames bij een pinautomaat zijn het volkomen eens met de predikant. 'Ze weten niet wat ze doen, het lijden van Christus is niet uit te beelden. Je kan beter bijbels uit gaan delen.'

'Stoppen is geen optie'

Voorzitter Edward van der Geest van RTV Nunspeet liet eerder al weten aan Omroep Gelderland dat de opvoering van de Passion op 23 maart ondanks de weerstand doorgaat. Van der Geest benadrukte toen ook dat hij het geschil met een aantal Nunspeetse kerken niet op de spits wil drijven: 'Al toen het idee ontstond, zijn we te rade gegaan bij een aantal kerken. Wat zouden jullie er van vinden? We zijn ons bewust van de omgeving waarin we leven.

'We hebben nog wel gekeken of we iets konden aanpassen om tegemoet te komen aan de kerken, maar voor hen is stoppen de enige optie. Maar dat kan wat ons betreft niet. We gaan verder met hoe het plan was. Kijk, als je het niet wilt, je wordt niet verplicht om te komen', zei hij eerder.

