Lijsttrekker CDA Beuningen: 'Zorggeld is alleen voor de zorg'

ARNHEM - Pim van Teffelen, lijsttrekker van het CDA in Beuningen, vindt dat overgebleven geld dat bestemd was voor de zorg, toegevoegd moet worden aan de algemene reserve. Kortom: zorggeld dat is overgehouden, moet ook alleen besteed worden aan de zorg.

Daarnaast vindt de lijsttrekker dat er kritisch moet worden gekeken naar de eigen bijdrage die inwoners moeten betalen. 'Als het aan het CDA ligt, vervalt voor de lagere inkomens de vergoeding die ze aan de gemeente betalen. Zij betalen dan nog alleen de maximale vaste eigen bijdrage van het rijk, waar de gemeente geen invloed op heeft', aldus Van Teffelen. Bezorgdlijn Ook wil de lokale CDA-fractie een 'bezorgdlijn' aanstellen. Inwoners moeten nu zelfstandig bij de gemeente aan de bel trekken als zij zorg nodig hebben en dan moeten ze ook nog eens goed uit kunnen leggen wat er precies aan de hand is. Als diegene moeite heeft met het uitleggen van een probleem of dit misschien niet durft, dan kan deze persoon de juiste zorg mislopen. Met de 'bezorgdlijn' kunnen alle inwoners bij de gemeente een melding maken als zij zich zorgen maken over iemand in hun omgeving. Men kan dus letterlijk de gemeente bellen wanneer zij bezorgd zijn.