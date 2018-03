Deel dit artikel:











Huilende kleuter in auto bij verwarde automobilist Foto: ANP

NUNSPEET - Een man heeft vrijdagmorgen in Nunspeet een aanrijding veroorzaakt en is daarna doorgereden. Volgens de politie was hij in de war en zat er een huilend 6-jarig kind naast hem.

NUNSPEET - Een man heeft vrijdagmorgen in Nunspeet een aanrijding veroorzaakt en is daarna doorgereden. Volgens de politie was hij in de war en zat er een huilend 6-jarig kind naast hem.

De automobilist reed ergens tegenaan op de Industrieweg. Hij vervolgde al slingerend zijn weg, via de A28 richting Harderwijk. De bestuurder raakte met 70 km/u een vangrail en botsabsorber. Daarna kwam hij tot stilstand. De bestuurder en het kind bleven ongedeerd. Gezien het rijgedrag en de verwarde toestand van de man is zijn rijbewijs ingenomen. Er wordt bij hem bloed afgenomen om te kijken wat de oorzaak is van zijn gedrag.