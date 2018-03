Deel dit artikel:











Lijsttrekkers in discussie: debatavond in Doesburg

ARNHEM - Om de inwoners van Doesburg voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen, organiseert Gasthuiskerk Doesburg op donderdag 15 maart vanaf 19.30 uur het Doesburgs Lijsttrekkersdebat. De lijsttrekkers van de lokale partijen gaan in in debat met elkaar en met het publiek over lokale onderwerpen.

CDA, D66, PvdA, GroenLinks, SP, Stadspartij Doesburg en VVD zijn allemaal aanwezig op de debatavond. Deelnemers van het Doesburgse jongerendebat van 6 maart komen ook uitgebreid aan het woord. Twee debatleiders zorgen ervoor dat het publiek kan meediscussiëren over issues zoals de zorg, de jeugd in de gemeente, de binnenstad en de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Verhuellweg. Daarnaast houdt iedere lijsttrekker een korte pitch over een zelfgekozen onderwerp. Vanaf 19.00 uur staat er ook een verkiezingsmarkt met stands waar leden van de politieke partijen campagne voeren. Jongerendebat Burgemeester Loes van der Meijs begeleidt op 6 maart om 19.30 uur in jongerencentrum 0313 een jongerendebat. Doesburgse jongeren wordt dan gevraagd wat zij anders willen en welke keuzes zij maken. De resultaten van dit debat worden op 15 maart tijdens het Doesburgs Lijsttrekkersdebat uitgebreid besproken door de politici. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl