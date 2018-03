NEC wint eindelijk weer uit, 0-2 in Waalwijk tegen RKC

WAALWIJK - In 2018 verloor NEC de eerste vier wedstrijden op vreemde bodem. Maar uit tegen RKC werd eenvoudig met 2-0 gewonnen.

92e: Het blijft bij 0-2. NEC blijft tweede in de eerste divisie, omdat koploper Jong Ajax ook wist te winnen.

90e: Sommige NEC-fans vinden het blote buiken-weer.

87e: Joris Delle had vanavond maar één taak: zichzelf warm houden.

84e: Kevin Jansen en Jari Schuurman krijgen ook nog wat speeltijd. Langil en Kadioglu gaan naar de kant.

83e: En daar is de definitieve beslissing via Anass Achahbar: 0-2. Ook deze treffer valt na een hoekschop.

81e: "Wij staan bovenaan", klinkt het vanuit het uitvak. Dat is bij de huidige tussenstanden zo.

78e: Michael Heinloth komt erin voor Guus Joppen.

76e: Anass Achahbar kan 0-2 maken, maar weer redt Vaessen.

74e: Hij is heel actief, maar heel gelukkig speelt Steeven Langil vanavond niet.

70e: NEC heeft achterin nog helemaal niks weggegeven. En dat is voor het eerst dit jaar.

67e: De mascotte van RKC is aangeslagen.

61e: De terechte 0-1 komt er dan toch, na een hoekschop raakt Sturing de bal als laatste.

58e: Twee keer geel en dus rood voor Ndefe na een overtreding op Groeneveld, die hij al de hele wedstrijd niet onder controle had.

57e: Frank Sturing is dichtbij de 0-1 na een hoekschop.

55e: NEC heeft het ritme van voor rust nog niet te pakken.

46e: De tweede helft is begonnen. Kan NEC zichzelf nu wel belonen?

45e: Het staat 0-0 bij rust, NEC had absoluut meer verdiend.

44e: Uitblinker Groeneveld gaat er weer fraai langs op links, maar zijn voorzet wordt door iedereen gemist.

43e: Pepijn Lijnders coacht fanatiek. Hij voelt dat er meer in zit, maar ziet Mart Dijkstra de bal net naast krullen.

41e: Het is tot dusverre wel de beste uitwedstrijd van NEC dit jaar, maar daar was niet veel voor nodig na de vier eerdere wanprestaties.

33e: Weer een schot van de bedrijvige Groeneveld, maar Vaessen redt opnieuw.

25e: Aardige poging van Groeneveld, Vaessen tikt de bal net over. NEC heeft nu wel duidelijk het initiatief genomen.

19e: NEC krijgt een strafschop na een lichte overtreding op Arnaut Groeneveld, maar Steeven Langil schiet de bal tegen doelman Vaessen op.

17e: Er dwarrelt wel van alles naar beneden.

13e: Er gebeurt nog heel weinig in Waalwijk. De Graauw probeert het met een lob van heel ver, maar Joris Delle let op.

6e minuut: Ferdi Kadioglu speelt met een maillot.

20.00 De wedstrijd gaat beginnen.

19.57 Nee, dit is niet de wedstrijdbal.

19.50 De spelers haasten zich naar binnen.

19.48 Alleen het uitvak is goed gevuld.

19.44 In Brabant had NEC dit seizoen nog weinig succes. Alleen een 3-3 gelijkspel uit tegen Jong PSV en verder nederlagen in Oss en Den Bosch.

19.40 NEC-trainer Pepijn Lijnders wapent zich voor deze poolexpeditie.

19.35 Een bijzondere spelerstunnel hier in Waalwijk.

19.32 Warmlopen in de kou, er dwarrelt ook nog iets van sneeuw rond.

19.15 Thuis won NEC met 2-0 van RKC. Toen was het heel wat warmer dan op deze kille avond in maart.

19.05 Lowie van Zundert is door NEC verhuurd aan RKC, maar de aanvaller zit vanavond niet bij de selectie.

19.00 De bus van NEC staat geparkeerd. Is dit symbolisch?

18.57 Anass Achahbar keert terug in de basis. Dat gaat ten koste van Sven Braken.

Opstelling: Delle; Joppen, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Achahbar, Groeneveld.

18.56 NEC had in 2018 nog geen succes in uitwedstrijden. Nederlagen tegen Oss (3-0), Almere City (3-2), Emmen (1-0) en MVV (4-1).

18.55 NEC beleefde ooit een geweldig moment in Waalwijk. Bijna vijftien jaar geleden betekende een 1-0 zege dat de Nijmegenaren zich plaatsten voor Europees voetbal.

18.50 Een sympathieke geste vanuit RKC voor de fans die de snijdende jou trotseren.