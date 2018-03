VIDEO: Vier dagen werk voor twee beelden van bevriezend water

Filmmaker Stefan Kuiper uit Apeldoorn legde voor de natuurfilm WILD, momenteel in de Nederlandse bioscopen, vast hoe water bevriest. Daar gaat een hoop werk in zitten maar het levert fascinerende plaatjes op.

'Wat we wilden gaan doen, en hopelijk is het gelukt, is dat de camera in de nacht het bevriezende water filmt', zegt Kuiper voordat hij de beelden heeft gezien. De filmmaker bedacht een constructie in een meertje waardoor de camera vlak boven het water kon fotograferen.

Elke paar minuten een foto

'We willen de tijd zien verstrijken, dus dan maken we om de zoveel minuten een foto en uiteindelijk compileren we dat naar een filmpje toe', vertelt collega Demian Leendertse in de montageruimte, waar hij van alle beelden een timelapse maakt. 'De twee shots die je ziet, is denk ik zo'n vier dagen werk.'

Bekijk het resultaat: