Stem ook: met welk nummer moet Waylon naar het Songfestival?

APELDOORN - Zanger Waylon maakt vanavond bekend met welk nummer hij Nederland vertegenwoordigt tijdens het Eurovisie Songfestival.

Afgelopen week liet de zanger uit Apeldoorn vijf verschillende nummers horen in het programma De Wereld Draait Door. Maar met welk nummer moet Waylon volgens jou naar het Songfestival? Stemmen kan hieronder!

Luister en oordeel zelf.

'Back Together'

'Outlaw in Em'

'The World Can Wait'

'That's How She Goes'

'Thanks but no thanks'

De zanger beslist vanavond zelf welk nummer het wordt.

Tweede keer voor Waylon

Het Songfestival is vertrouwd terrein voor Waylon. In 2014 stond hij met Ilse DeLange op de bühne als gelegenheidsformatie The Common Linnets. Met het nummer Calm after the storm eindigden ze als tweede.