Met dit nummer gaat Waylon naar het Songfestival

APELDOORN - Zanger Waylon uit Apeldoorn maakte vanavond bekend met welk nummer hij Nederland vertegenwoordigt tijdens het Eurovisie Songfestival. Het gaat om het nummer 'Outlaw In 'Em'.

Afgelopen week liet de zanger uit Apeldoorn vijf verschillende nummers horen in het programma De Wereld Draait Door. Vrijdagavond liet hij in datzelfde programma horen welk nummer het uiteindelijk is geworden.

Wij vroegen jullie vandaag welk lied jullie op het Songfestival zouden willen zien. En dit was de uitkomst:

Wat vindt u van Waylon's keuze? Luister en oordeel zelf.

'Outlaw In 'Em'

Tweede keer voor Waylon

Het Songfestival is vertrouwd terrein voor Waylon. In 2014 stond hij met Ilse DeLange op de bühne als gelegenheidsformatie The Common Linnets. Met het nummer Calm after the storm eindigden ze als tweede.

Het Eurovisie Songfestival is dit jaar op 8, 10 en 12 mei in Lissabon. Op 10 mei doet Waylon mee in de tweede halve finale. Dan wordt beslist of hij bij de grote finale is op 12 mei.