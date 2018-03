Kunstenaar Joey Holthaus doet alles in de verkoop: 'Tijd voor een nieuwe start!'

'Ik teken continu en heb zo'n 500 tekeningen. Ze liggen nu in een kast. Ik vind het leuk als mensen voor maximaal 100 euro een mooi kunstwerk kunnen kopen, werk waar ze blij van worden.'

Joey is opgegroeid in Eibergen en woont in Arnhem. Hij noemt zichzelf 'illustration artist'. Al jaren is hij fan van Madonna. Dat heeft geleid tot meerdere portretten van de wereldster, die via Instagram liet weten gecharmeerd te zijn van zijn werk.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

De kunstenaar werkt veel in opdracht, bijvoorbeeld voor De Nacht van de Mode en voor kledingzaken. De illustraties die hij dit weekend verkoopt zijn allemaal vrij werk. Er hangen portretten van beroemdheden als Madonna, Lady Gaga en Prince, maar ook Maxima en Trump zijn van de partij.

Het hele weekend hangt alles in de Molenplaats Sonsbeek. Alleen dit weekend is het voor 'kleine' prijzen te koop, aan de Zijpendaalseweg 24a in Arnhem.