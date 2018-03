Deel dit artikel:











Motorrijder na ongeval Nijmegen met letsel naar ziekenhuis Foto: RN7

NIJMEGEN - Een auto en een motor zijn vrijdagmiddag in de Nijmeegse wijk Meijhorst op elkaar gebotst. Het ongeval gebeurde in de 54ste straat van de wijk. De motorrijder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De twee inzittenden van de auto, een man en zijn dochter, bleven ongedeerd. In verband met het ongeluk was een deel van de weg afgesloten door de politie. De motor is total loss verklaard, de auto heeft enkel blikschade opgelopen.