De Graafschap wil van titanenstrijd met Eagles spetterende derby maken

De Graafschap kan vanaf de aftrap weer beschikken over Daryl van Mieghem die vorige week tegen Helmond Sport alleen inviel omdat hij zich niet topfit voelde. Van Mieghem miste vervolgens in die wedstrijd nog een penalty. De vleugelspits staat in de Adelaarshorst zondag weer opgesteld als rechtsbuiten.

Trainer Henk de Jong tornt verder niet aan zijn elftal dat nu zevende staat en de vorige uitwedstrijd werd afgedroogd door een sterk FC Emmen (5-2). Thuis tegen Helmond Sport speelde Graafschap opnieuw niet overtuigend maar het won wel (1-0). Het verschil met de nummer vijf in de Jupiler Legue Telstar is vier punten. Jong Ajax en Jong PSV, nu allebei boven De Graafschap, spelen na de reguliere competitie geen play-offs om promotie.

Terugslag Van den Hurk

Tegenvaller voor De Graafschap is dat Anthony van den Hurk keer op keer een terugslag krijgt. De spits staat al twee maanden aan de kant met een knieblessure. Steeds lijkt hij serieus terug te keren in de groep. De klachten blijven echter aanhouden en terugkeren. 'Dat is echt heel zonde, want Anthony is een goede spits. We kunnen er niet precies de vinger op leggen wat het is, maar hij krijgt steeds weer reactie. Voor hem het allervervelendste.'

De verwachtingen zijn hooggespannen bij de fans. In oktober vorig jaar eindigde het thuisduel voor een bijna uitverkochte Vijverberg in een teleurstellend 1-1 gelijkspel. Go Ahead staat er met een 17e plaats bovendien belabberd voor. Twee jaar geleden liep het thuisduel in de strijd om promotie na afloop uit de hand met rellen op het veld. De Graafschap degradeerde en The Eagles promoveerden in dat seizoen.

Derby leeft

'Er zit spanning op en in een derby zit altijd leven. Dat moet ook', zegt Henk de Jong na de training op vrijdag. 'Je merkt het ook in de groep en bij de mensen. Ze verwachten veel van ons en dat is ook terecht. Dus gas geven met zijn allen. Oke, er is in het verleden wel eens wat geweest met de supporters, maar dat hoort er ook allemaal bij. Wat is zie op de training is dat de jongens er mee bezig zijn. Er zit veel scherpte op en dat moet ook. Het gaat zondag om de punten.'

Opstelling De Graafschap: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Diemers, Klaasen; Van Mieghem, Serrarens, Tissoudali