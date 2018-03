Bouw tiny houses Nijkerk is begonnen

NIJKERK - In Nijkerk is er een oplossing voor een aantal groepen die vaak moeilijk aan tijdelijke woonruimte komen. De gemeente laat 28 tiny houses neerzetten, oftewel kleine huisjes.

Deze huisjes zijn bedoeld voor onder meer statushouders, mensen die in scheiding liggen of financiële problemen hebben. De tiny houses kosten de gemeente en de Woningstichting Nijkerk in totaal 3 miljoen euro.

Vandaag is de bouw aan de Spoorstraat officieel begonnen. Over een half jaar zijn de huizen beschikbaar. De huizen zullen tijdelijk worden verhuurd aan 'spoedzoekers' die aan de inkomensgrenzen van sociale woningbouw voldoen.

Pauzewoningen Nunspeet

In de gemeente Nunspeet is onlangs besloten tot een vergelijkbaar initiatief. De gemeente gaat pauzewoningen toestaan op vakantieparken. Op deze parken wordt nu vaak illegaal gehuurd door mensen die in een scheiding zitten of gezinnen met jonge kinderen zonder eigen huis.

Nunspeet gaat dit nu toestaan in maximaal 50 woningen. Deze huizen staan op verschillende parken en de bewoners moeten zich inschrijven bij de gemeente.