Wiet telen en evenementen in de stad: RTV Apeldoorn peilt de stemming

APELDOORN - Het is een punt van discussie in Apeldoorn: legaal wiet telen. Moet Apeldoorn dit zelf gaan doen of faciliteren? Daar lopen de meningen over uiteen. Ook evenementen staan op de agenda.

Kan Apeldoorn niet wat meer ruimte bieden voor eigen evenementen, in plaats van dienstdoen als locatie waar partijen van buitenaf hun feestjes organiseren? Een evenement als de Giro bijvoorbeeld, kostte de gemeente geld. Hoe ver ga je daarin? In het programma Het Speelveld van RTV Apeldoorn praatten lokale politici erover: Ook over wietteelt gingen de politici in gesprek in Het Speelveld: Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl