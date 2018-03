Treinen rijden weer bij Barneveld, 24 uur na ongeluk

BARNEVELD - Er rijden weer treinen tussen Barneveld en Apeldoorn. Het treinverkeer was gestremd nadat een vrachtwagen donderdagmiddag bij Barneveld de bovenleiding had kapot getrokken.

De bovenleiding was kapot over een lengte van 100 meter. Ook de installatie van de overweg raakte beschadigd.

Door de kou hield spoorbeheerder ProRail er meteen al rekening mee dat de reparatie lang zou duren. 'De wind en de stevige kou maakten het er niet eenvoudiger op,' aldus ProRail na de reparatie. Bijna 24 uur na het ongeluk waren de problemen verholpen.

De vrachtwagen was van afvalverwerking Vink. Volgens de veiligheidsdeskundige van het bedrijf waaide de klep open door de wind. 'De chauffeur is behoorlijk geschrokken', liet hij weten. 'Hij mocht een vrije dag opnemen, maar is vandaag gewoon aan het werk.'

