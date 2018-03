Serero, Linssen en Faye inzetbaar bij Vitesse voor thuisduel met Ajax

ARNHEM - Thulani Serero, Bryan Linssen en Lassana Faye kunnen zondag spelen voor Vitesse. Het drietal moest deze week worden opgelapt vanwege verschillende blessures, maar trainer Fraser laat weten dat ze allen inzetbaar zijn tegen Ajax.

Vitesse presteert dit seizoen ook zonder Europees voetbal wisselvallig. De Arnhemse club staat zevende en sprokkelde uit de laatste vier duels slechts vier punten. Zeker de wedstrijden tegen Excelsior thuis (1-2) en VVV uit (2-2) verliepen teleurstellend. 'We brengen te weinig en halen te weinig punten', zegt trainer Henk Fraser dan ook.

Het is spannend in de strijd om de play-offs om Europees voetbal. Bij Vitesse staat de druk er vol op. Ook de nummer acht, nu ADO Den Haag, gaat weliswaar nog naar de play-offs maar het verschil met de club uit de Hofstad is slechts twee punten. Plaatst Vitesse zich niet voor het toetje, is het seizoen bij de Arnhemse club volledig mislukt.

Basisdebuut lonkt voor Karavaev

Tim Matavz keert tegen Ajax na een schorsing van vier wedstrijden terug in het elftal. 'Matavz is onze eerste spits', aldus Fraser. Luc Castaignos, die één keer scoorde tijdens de afwezigheid van de Sloveen, belandt zondag in de Gelredome weer op de bank. Verder twijfelt Fraser over de linksbackpositie. Lassana Faye is niet helemaal fit en speelde vorige week bovendien ongelukkig tegen VVV Venlo. De kans is groot dat de Rus Karavaev zijn opwachting gaat maken in het basisteam. Hij kan zowel als links- als rechtsback uit de voeten.

Dringen op middenveld

Ook op het middenveld is er veel concurrentie nu Fraser op Arnold Kruiswijk (rug) na waarschijnlijk over iedereen kan beschikken. Thulani Serero is weer blessurevrij nadat de Zuid-Afrikaan vanwege knieklachten niet kon starten in Venlo. Wie in de middenlinie het kind van de rekening wordt, is nog onduidelijk. Vitesse trainde vrijdag besloten. 'Ook Maikel van der Werff zou eventueel nog kunnen spelen.'

Ketser Pasveer

Bryan Linssen kampt al een tijdje met problemen in de enkel, maar Fraser gaf aan dat de Limburger zo goed als zeker kan starten. 'Hij is wel iemand die uit niets kan toeslaan.' Remko Pasveer houdt het vertrouwen van zijn coach ondanks zijn ketser tegen VVV. Eerder dit seizoen won Vitesse in de Arena met 2-1 van Ajax. De Amsterdammers kwamen vorige week op eigen veld niet verder dan een bloedeloze 0-0 tegen ADO.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Karavaev; Serero, Mount, Foor; Beerens, Matavz, Linssen