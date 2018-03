Ex-raadsleden PvdA Montferland blikken terug op raadsperiode

BRAAMT - De PvdA in Montferland nam donderdag 1 maart afscheid van drie raadsleden; Diana Büttner, Sandra Braam en Herman Jansen. Zij hebben aangegeven niet terug te keren na de verkiezingen

De drie lokale ex-politici hebben jarenlang opgetreden als vertegenwoordigers van de PvdA. Zij blikken terug op de raadsperiode en vertellen hun persoonlijke ervaringen.

Diana Büttner - begon in 1998

‘Werk was en is voor de PvdA een belangrijk speerpunt. Op de arbeidsmarkt zijn nog teveel mensen die werk nodig hebben om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Bewoners in onze gemeente hebben behoefte aan werk waarmee zij zich kunnen voorzien van een inkomen met zekerheid op lange termijn.

Hoe krijgt iedereen eerlijke kansen op de arbeidsmarkt? Ik vind dat mensen die in de WW of Bijstand zitten actief geholpen moeten worden om die uitkering te kunnen verlaten en om duurzaam werk te vinden. Dat kan bijvoorbeeld in de groeiende maak- en dienstverlenende sector zodat ook lager geschoolde inwoners ook aan het werk komen.’

Sandra Braam - begon in 2014

‘Toen ik raadslid werd, had ik een aantal duidelijke doelen voor ogen waaronder een verbetering van dienstverlening aan inwoners. Een bestuur dat er voor de inwoners is. In een aantal gevallen heb ik, samen met collega's, zaken kunnen keren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het verbeteren van huishoudelijke hulp na verloren rechtszaken en het Gat van Roelofs waar uiteindelijk de voltallige raad het bestemmingsplan van afwees.

Mijn vertrek is een bewuste keuze. Ik wens de nieuwe gemeenteraad veel succes toe.’

Herman Jansen - begon in 2010

‘Andere tijden! Afgelopen acht jaar ben ik met veel plezier raadslid geweest. Helaas hebben we veel tijd moeten besteden aan het zoeken van mogelijkheden om minder geld uit te geven, want door de economische crises werd de financiële situatie van de gemeente een stuk slechter.

De laatste vier jaar kreeg de gemeente er van Den Haag ook een aantal taken bij met onvoldoende geld om deze uit te voeren. Daardoor konden wij voor mijn gevoel niet genoeg doen voor de mensen die een extra steuntje in de rug nodig hadden. Gelukkig wordt de financiële situatie nu weer wat beter. De raadsleden die ons opvolgen, hebben weer meer mogelijkheden om de mensen die dat nodig hebben extra te ondersteunen. We wensen hen daarbij veel wijsheid!'