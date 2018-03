Jurylid en renster gewond na botsing op WK baanwielrennen

APELDOORN - Een jurylid is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de WK baanwielrennen in Omnisport in Apeldoorn.

Het gebeurde tijdens het eerste onderdeel van het omnium voor vrouwen. De man wilde iets van de baan halen en werd daarbij aangereden door Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong.

Foto: Tim van Dijk/Cyclingstory.nl

Het jurylid leek buiten bewustzijn en wordt afgeschermd behandeld. Daarna is hij per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De renster is in een rolstoel afgevoerd.

De scratch, het eerste onderdeel van het omnium, werd enige tijd stilgelegd. De wedstrijd ging over 15 ronden in plaats over de gebruikelijke 30.

NOS-verslaggever Sebastiaan Timmerman over het ongeluk: