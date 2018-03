Kopstuk van 50PLUS komt flyeren in Apeldoorn

APELDOORN - Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Reden voor de 50PLUS-partij om hun vrouwelijke leden eens in het zonnetje te zetten én een bijzondere dag te organiseren.

De eerste vrouw van 50PLUS in de Tweede Kamer is Leonie Sazias. Op dit moment zit zij in de Kamer als de nummer twee van die partij, achter voorman Henk Krol.

Op zaterdag 17 maart komt zij naar Apeldoorn om te flyeren op het Raadhuisplein.

Op de lijst van de lokale 50PLUS in Apeldoorn staat Ria Sprik, op plek 5. Zij wil zich inzetten voor haar stad en de 50-plussers die er wonen. Na haar komt Roely van Arkel. De partij roemt haar om haar kennis en bekwaamheid.

