Lokale omroepen willen meer geld, 'anders kunnen wij ons werk niet doen'

ARNHEM - Over een paar weken mogen we bepalen wie er in de gemeenteraad komt. Maar wie controleren straks de gekozen lokale bestuurders? Dat zouden lokale journalisten moeten doen, want journalisten zijn de waakhond van de democratie. Het geld is voor die lokale journalisten nog wel een probleem, bleek tijdens een gesprek in het tv-programma GLD Stemt bij Omroep Gelderland.

Gemeenten kregen in de laatste jaren meer taken van de landelijke overheid en hebben dus meer geld te besteden. Lokale journalisten zouden moeten controleren hoe dat geld besteed wordt, dat is immers hun taak.

Straf voor waakhond

Quint Kik is onderzoeker bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Zijn bevinding: lokale omroepen vervullen die waakhondfunctie nog maar weinig. Het staat vooral onder druk in middelgrote en kleine gemeenten, legt hij uit.

Edward van der Geest is voorzitter van RTV Nunspeet. Hij vertelt: 'Wat ik ingewikkeld vind, is dat de last van die rol als waakhond bij de lokalen wordt neergelegd. Dat gaat mij te ver. Ik vind het belangrijk dat de lokale politiek wordt gecontroleerd, maar je wordt gestraft als je het niet waar kunt maken.'

Hij vergelijkt: 'De betaalde pers heeft het al moeilijk. Terwijl wij het van lokale binding en vrijwilligers moeten hebben. En als je die rol dan niet vervult, krijg je geen geld. Zo werkt het niet.'

Samenwerking in de regio

Jesper Stoffelen werkt bij REGIO8, een regiozender in de Achterhoek. 'Wij hebben een behoorlijke taak, zoals behoud van cultuur en identiteit en het informeren van mensen, naast die waakhondfunctie. Dat vraagt om middelen, en dus moeten wij zelf aan gemeenten vragen om geld om dat vervolgens te gebruiken om die gemeenten te controleren.'

REGIO8 is een regiozender en de overheid wil steeds meer toewerken naar zulke samenwerkingsverbanden. Van der Geest ziet daar niets in, omdat zeker in uitgestrekte en dunbevolkte gebieden de lokale binding met het gebied wegvalt. Maar, benadrukt hij, vrijwillige samenwerking is altijd goed.

Kik is een groot voorstander van meer regionale samenwerking in de verschillende regio's, om het journalistieke gat dat er nu is op te vangen. Alle drie zijn ze het er over eens: er moet in ieder geval wél geld bijkomen.