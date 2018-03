Deel dit artikel:











Kandidaat-raadslid André Rehé (VVD) overleden Foto: VVD Oude IJsselstreek

ULFT - Kandidaat-raadslid André Rehé van VVD Oude IJsselstreek is op 70-jarige leeftijd overleden. Rehé is bovendien bekend als voorzitter van de SSP Hal in Ulft.

'Toch nog onverwacht en zeker ongewild moeten wij te vroeg afscheid nemen van onze vriend en fractiegenoot', schrijft de VVD. 'Hij heeft zich sinds 1995 als afdelingsbestuurder en lid van de gemeenteraad voor de inwoners van onze gemeente ingezet. Wij blijven met een glimlach op de mond aan hem terugdenken en wensen zijn vrouw en hun kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe bij dit verlies.' Rehé zat tot aan de verkiezingen in 2014 enige tijd in de gemeenteraad van Oude IJsselstreek en werd na zijn vertrek voorzitter van de evenementenhal in Ulft. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart stond de voormalig politieman op de negende plek van de VVD-lijst. Campagne stilgelegd Lijsttrekker Richard de Lange wil nog niet reageren uit respect voor de familie, maar verwacht zaterdag meer duidelijkheid te hebben over het vervolg van de campagne. De gemeente laat weten voorlopig geen berichten over de verkiezingen te publiceren. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl