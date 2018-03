Man cel in voor ontucht met tienermeisje

AFFERDEN - Een man van 46 uit Afferden (gemeente Druten) is vrijdag veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Hij heeft seksuele handelingen gepleegd met een minderjarig meisje.

Dat gebeurde tussen 1 december 2015 en 18 juni 2016. Het meisje was toen 14, 15 jaar oud. Ze kwam regelmatig bij de man thuis en logeerde er ook. Het verhaal kwam naar buiten toen een schoolschrift van haar werd gevonden waarin ze met een vriendin over het misbruik had geschreven.

De man ontkende stellig dat er iets gebeurd is. Hij zei dat alles in scène was gezet. Volgens hem dreigde het tienermeisje al langere tijd naar buiten te brengen dat ze een seksuele relatie hadden. De rechtbank vindt die lezing ongeloofwaardig, mede op basis van getuigenverklaringen en zeer seksueel getinte WhatsApp-berichten die de man naar het meisje heeft gestuurd.

De opgelegde straf is gelijk aan de eis. De man moet daarnaast een schadevergoeding van ongeveer 3000 euro betalen aan het slachtoffer.