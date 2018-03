'Landelijke kopstukken, blijf weg uit de provincie!'

ARNHEM - Tijdens de verkiezingen zijn ze weer overal te spotten: politici uit de Tweede Kamer. Zij flyeren voor hun partij, brengen bezoekjes aan culturele centra en dorpskernen of delen rozen uit. Maar wat hebben zij eigenlijk te maken met de gemeenteraadsverkiezingen.

Het creëert natuurlijk extra aandacht als Mark Rutte of, zoals vorige week bij onze uitzending van GLD Stemt, Lodewijk Asscher opeens op de stoep staat. We spraken er over tijdens onze verkiezingsuitzending voor Gelderland Stemt.

Kopstukken in de provincie, zo vlak voor de verkiezingen, dat is helemaal niet juist, vindt politicoloog Peter van der Heiden. 'Je moet dit niet willen. Als lokale partij zit je toch in een spagaat, maar je hebt niets aan die mensen als het aankomt op lokale issues.'

Lijnrecht tegenover eigen partij

Jan-Willem Vos is van de VVD in Epe. Hij kan meekomen met wat Van der Heiden zegt. De VVD op de Noord-Veluwe staat op dit moment lijnrecht tegenover de landelijke partij, omtrent Lelystad Airport.

De lokale VVD wil dat er voorlopig niet gevlogen wordt. Vos vindt dat landelijke kopstukken op dit moment daarom eerder tegen hen werken dan voor hen. 'Op het moment worden wij erop aangesproken om wat wij landelijk doen. Bij ons komen geen landelijke kopstukken, tenzij zij echt een lokale betrokkenheid hebben.'.

Geweldig!

André van den Hurk is lijsttrekker van het CDA in Druten. Bij hem trapte Mona Keijzer de verkiezingen af. 'Zij is een aansprekende vrouw die ons kan helpen bij het versterken van de regionale economie. Dus waarom zou je er geen gebruik van maken?', is zijn redenatie.

'Geweldig dat zij langskwam. Dat wij lid zijn van een landelijke partij, geeft ons grote voordelen.'

Vrijer om het zelf te doen

Monica Wichgers komt uit de Culemborgse VVD en richtte de partij Culemborg van NU op. Zij stapte uit de VVD, onder meer omdat er binnen die partij onenigheid was over hoe het landelijke beleid lokaal geïnterpreteerd moest worden. Zij voelt zich juist veel vrijer en beter in staat om lokale issues aan te pakken nu ze op eigen benen staat.

De Culemborgse noemt de zorg als voorbeeld: de landelijke politiek heeft voor hun lokale partijen veel invloed op hoe zij dat daar moeten regelen, terwijl de gemeente het nu juist zelf moet gaan doen. Als zelfstandige partij kunnen zij en haar partij het helemaal zelf beslissen.