Vier inbraken op een dag in woningen Groenlo Foto: REGIO8

GROENLO - Bewoners van vier huizen in Groenlo zijn woensdag opgeschrikt door een inbraak. De daders sloegen in één dag op meerdere adressen toe, maar het is niet zeker of de vier inbraken met elkaar te maken hebben.

De inbraken vonden plaats tussen 12.30 en 0.00 uur. Vier huizen aan de Witte de Withstraat, Bevrijdingslaan, Den Koem en Mesdagstraat waren het doelwit. Hoe de daders de huizen zijn binnengegaan en wat ze hebben buitgemaakt, is vooralsnog niet bekend. De politie vraagt mensen contact op te nemen als ze tips hebben of als ze iets verdachts hebben gezien.