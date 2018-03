File op de A28: een oplossing is ver weg, maar komt er zeker

WEZEP - Wie regelmatig de A28 pakt, kent het probleem: bij Hoevelaken, Harderwijk of richting Zwolle loopt het helemaal vast in de spits. Het Rijk gaat onderzoek doen om dit aan te pakken, nadat lokale partijen het op de kaart wisten te krijgen. Maar hoe lang duurt het nog voor er een oplossing ligt?

In Gelderland Stemt op Radio Gelderland praatten burgemeester van Hattem Jan Willem Wiggers en Rien van de Brug erover. Van de Brug heeft een transportbedrijf en lijdt naar eigen zeggen economische schade door de dagelijkse verkeersellende op de A28.

Gedeeld belang

De provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe, de gemeenten langs de A28 en de transportwereld hebben de handen ineen geslagen om de snelwegproblematiek onder de aandacht van Den Haag te brengen, en met succes. Er is immers een gedeeld belang, weet Wiggers.

Rien van de Brug rechtsachter, met naast hem burgemeester Jan Willem Wiggers - Foto: Omroep Gelderland (tekst gaat verder onder de foto)

Er komt een onderzoek naar de verkeersdruk. Maar voordat dat is afgerond én er tijd en geld is om de problemen aan te pakken, kunnen we jaren verder zijn.

Wiggers: 'Het probleem wordt steeds nijpender. De groei hier is fors. Door economische groei zie je dat de files steeds groter worden. We signaleerden samen dit probleem, als Gelderland en Overijssel, en bereidden ons toen voor om dit op de kaart te krijgen.'

Als een bok op de haverkist

Transporteur Van de Brug: 'Wij rijden dagelijks en komen veelvuldig in de file terecht. Iedere dag begint het al vanaf Zwolle en er hoeft maar iets te gebeuren en er staat kilometers file. Dat is een kostenplaatje voor ons. Onze chauffeurs moeten soms zelfs overnachten, omdat ze niet verder mogen rijden.'

Er is een schema voor de uitvoering van dit soort infrastructurele plannen, maar dat zit tot 2030 vol. Er moet dus wel ruimte zijn om de A28 snel aan te pakken. Wiggers: 'Er is in het regeerakkoord opgenomen dat hier wat aan wordt gedaan. We zitten nu als een bok op de haverkist om te zorgen dat er een oplossing komt.'

Niet allemaal tegelijk

Wat kan er tot die tijd gebeuren? De burgemeester noemt als voorbeelden: een betere doorstroming door spitsstroken, sneller pechgevallen afslepen of afspraken met ondernemers onderling maken om niet allemaal tegelijk te rijden.

'Wij willen niet in de file blijven staan. We willen juist met zijn allen er meer vaart achter zetten; er moet nog zoveel gebeuren om een tussentijdse oplossing te krijgen', zegt Van de Brug. Hij benadrukt wel: 'Wij willen efficiënt werken. Maar we moeten ons ook realiseren: zonder transport staat Nederland stil.'