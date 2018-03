'Militair schietterrein Harskamp ideaal voor wolf'

HARSKAMP - Het militair schietterrein Harskamp is voor de wolf de ideale plek om zich in ons land te vestigen. Dat zegt Maurice La Haye van Wolven in Nederland. Het gebied is niet toegankelijk voor wandelaars, waardoor de dieren daar in alle rust kunnen leven.

Volgens La Haye is er in ons land plek voor drie roedels wolven. In totaal gaat het dan om zo'n vijftien dieren. Wolven hebben ruimte nodig. De Veluwe is een geschikt leefgebied. Het is groot genoeg en er is voldoende voedsel beschikbaar voor het roofdier.

Op het schietterrein lopen veel reeën en herten, die moesten even wennen aan de knallen, maar inmiddels voelen ze zich daar thuis.

BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink bezoekt met Maurice La Haye de Ginkelse Heide bij Bennekom. Vorige week dook een verdwaalde wolf op in een woonwijk van het Veluwse dorp. Dat was voor zowel de omwonenden als de wolf even schrikken. Maar een wolf is niet gevaarlijk voor mensen, benadrukt La Haye. Het dier is banger voor ons dan wij voor hem en zal dan ook vluchten.

Op eigen benen

De wolf die vorige week werd gezien is zo'n twee jaar oud. Door zijn ouders in Duitsland is hij verstoten, omdat het dier oud genoeg is om op eigen benen te staan. Hij zwerft nu rond, op zoek naar een plek om zich te vestigen. Daarbij doorkruisen de dieren soms half Europa, vertelt La Haye. Als een wolvin een geschikte plek heeft gevonden, zal zij daar wachten op een mannetje. Het aantal wolven dat de natuur in ons land komt verkennen, is tot nu toe gering. De kans dat er binnen afzienbare tijd een roedel wolven in ons land leeft, is daardoor ook niet zo groot.

Bij Wolven in Nederland komen iedere dag tientallen meldingen binnen van mensen die menen een wolf te hebben gezien. Meestal blijkt het toch gewoon om een hond of een ander dier te gaan. Waar de wolf is gebleven die vorige week in ons land werd gezien, is niet bekend. Wellicht is het dier terug naar Duitsland. Of zou het toch een plekje hebben gevonden op één van de militaire oefenterreinen in ons land?