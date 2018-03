Deel dit artikel:











Arnhem1 gaat voor SP-geluid in ander jasje; bekijk het verkiezingsprogramma

ARNHEM - De partij Arnhem1 gaat een gooi doen naar een raadszetel in die stad. Het is samen met DENK en de PVV één van de nieuwe partijen in Arnhem, en is opgericht door oud-SP'ers.

Arnhem1 heeft als voorvrouwen Diane Kummeling en Xia Hui Tung, die beiden voor de Arnhemse SP actief waren. Hui Tung zou voor de komende verkiezingen zelfs op plek 7 van de kandidatenlijst hebben gestaan, zegt Kummeling. De vrouwen waren niet langer tevreden over het reilen en zeilen binnen hun partij. Onder meer de veelbesproken bestuurscultuur was een steen des aanstoots voor Kummeling en Hui Tung. In hun kielzog kwamen nog enkele andere partijleden mee. Met Arnhem1 willen zij verandering brengen in de raad. Ze staan voor 'SP-standpunten', maar willen deze serieus nemen en ze wél uitvoeren, aldus Kummeling. Klik hier voor het partijprogramma van Arnhem1 Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl