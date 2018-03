Met trekkers vol hooi naar Oostvaardersplassen

ARNHEM - Dierenliefhebbers rijden deze zondagochtend met trekkers naar natuurgebied Oostvaardersplassen in Flevoland. Want ondanks dat de provincie Flevoland heeft besloten de grote grazers in het natuurgebied bij te voeren, wil Bart Lubbers van Landwinkel IJsseloord in Arnhem toch actievoeren.

'We willen een symbool overbrengen, een statement afgeven want ik maak me hier al jaren elke winter druk over', aldus Lubbers.

Om 12.00 uur is er een demonstratie bij het Buitencentrum Oostvaardersplassen in Lelystad.

Lubbers: 'We willen een structurele oplossing. Daarom gaan 'boeren, burgers en buitenlui' met trekkers en wagens met hooibalen van Arnhem naar de Oostvaardersplassen.'

De provincie Flevoland maakte zaterdag bekend dat de dieren in het natuurgebied tot tenminste eind deze maand worden bijgevoerd. Dan wordt opnieuw bekeken of bijvoederen nog nodig is.

Zorgen om bijval op Facebook

Door de koude weersomstandigheden dreigde een voedseltekort in het nationale park, met name voor de grote grazers. 'We moeten niet nog zo'n winter willen, het gaat om de dieren. Het aantal dieren moet worden aangepast aan het gebied', zegt de Arnhemmer.

De actie van Lubbers krijgt veel bijval op Facebook. Daar maakt hij zich wel een beetje zorgen om. 'Er zijn mensen die er erg emotioneel in zitten. We moeten geen geweld hebben of draden doorknippen. Dat heeft geen enkele zin', benadrukt Lubbers. 'We moeten zorgen dat de discussie op een goede manier gevoerd gaat worden.'