VVD West Maas en Waal doet 'bakkie-doen-tour'

WAMEL - De VVD in West Maas en Waal gaat de komende weken op tour langs de kernen van de gemeente. Boven- en Beneden-Leeuwen, Dreumel en Alphen staan al gepland.

De partij doet de tour volgens het zogenoemde 'bakkie-doen concept'. De partij legt het uit: 'Bakkie doen is een oer-Hollandse uitdrukking om even bij te praten of van gedachten te wisselen, maar ook om te vragen hoe het nu echt met je gaat'.

Omdat de VVD ook over de gemeentegrenzen heenkijkt, komen kamerlid Remco Dijkstra uit Lienden en het statenlid Frederik Peters ook een keer aanschuiven bij de Bakkie-doen-tour.