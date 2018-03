Deel dit artikel:











Rabobank Groesbeek ontruimd vanwege vreemde lucht Foto: Waldie Wutten / RonVmedia

GROESBEEK - In Groesbeek is de Rabobank vrijdag ontruimd geweest nadat medewerkers een vreemde lucht roken en last hadden van prikkende ogen. De brandweer heeft metingen gedaan, maar daaruit werd niet bekend wat de oorzaak was.

Medewerkers werden overgebracht naar een eettentje tegenover de bank. Het advies van de brandweer is om het gebouw te luchten, de medewerkers kunnen al weer naar binnen. Korte tijd was een groot gebied rondom de bank afgezet.