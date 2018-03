Show studenten en politiek bij Optimaal FM

ULFT - Optimaal FM zendt zondagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur het programma uit dat zo’n twintig studenten van het Graafschap College hebben gemaakt over de gemeenteraadsverkiezingen.

De jongeren hebben de twee uur durende show gemaakt onder begeleiding van Omroep Gelderland en REGIO8. In de uitzending staan onderwerpen centraal die de jongeren zelf hebben aangedragen en waar volgens hen te weinig aandacht voor is vanuit de politiek, zoals de afstemming van het openbaar vervoer en het winkelaanbod in de Doetinchemse binnenstad. Ook jonge politici, zoals Jordy Mullink van D66 Doetinchem en Merel Balduk van CDA Montferland, zijn te gast.



Naast de radio-uitzending, die wordt gepresenteerd door Anke Beuting, Jorn Aalders en Joost Jonker, hebben de studenten een zestal vlogs opgenomen tijdens het project. De vlogs worden komende twee weken gepubliceerd bij Omroep Gelderland en REGIO8.

Foto: REGIO8