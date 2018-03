Ook Mark Rutte bezoekt Nijmegen in verkiezingstijd

NIJMEGEN - Mark Rutte zal op zondag 11 maart een bezoek brengen aan Nijmegen. Inwoners van Nijmegen kunnen dan met de minister-president in gesprek bij het filiaal van Albert Heijn op de Daalseweg.

Na Jesse Klaver van GroenLinks komt nu dus ook de minister-president naar Nijmegen. De komst van landelijke politici in campagnetijd voor gemeenteraadsverkiezingen is best uit te leggen, zegt Maarten Bakker van de VVD Nijmegen. "Voor sommige onderwerpen hebben we andere politieke verbindingen nodig dan enkel lokale", aldus Bakker. "Denk daarbij aan de aanleg van snelwegen, aan treinverbindingen." Ook het feit dat Nijmegen in een grensstreek ligt, maakt het noodzakelijk soms ook buiten het stadhuis te kijken, zegt Bakker.

Koffie met Rutte

Nijmegenaren kunnen 11 maart tussen 12.00 en 13.30 uur bij de Albert Heijn op de Daalseweg een kop koffie drinken met Rutte. Ook is er de gelegenheid met de premier in gesprek gaan.