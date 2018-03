Doek valt na 28 jaar voor Ronde Weide-concerten

ARNHEM - De stichting Park Open stopt na 28 jaar met de Ronde Weide-concerten in Park Sonsbeek in Arnhem. De gratis concerten waren elke zondag in juni, juli en augustus. Wel komt er een laatste meerdaagse editie voor 'een daverend afscheid'.

Het bestuur van de stichting zegt al jaren te kampen hebben met teruglopende subsidies en afnemende barinkomsten.

'We zijn niet over één nacht ijs gegaan bij dit besluit. Park Open is voor heel veel Arnhemmers een soort erfgoed geworden na 28 jaar. Daar ga je niet lichtzinnig mee om', benadrukt voorzitter Eveline van der Vliet.

Mogelijk doorstart

Ze zegt niet uit te sluiten dat anderen voor een doorstart gaan zorgen: 'Daar staan we open voor. We merken al langer dat er energie is en ideeën genoeg om Park Open een tweede leven te gunnen. Of dit 100 procent het einde is van Park Open, gaan we ontdekken.'

De data en artiesten van het slotakkoord van de Ronde Weide-concerten worden binnenkort bekendgemaakt.