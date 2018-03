Eis: 18 maanden cel voor rijdende Roemeense rovers

OTTERLO - Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank van Zwolle tegen vijf Roemenen een celstraf van 18 maanden geëist met aftrek van het voorarrest. De rovers staan terecht voor het leegroven van vrachtwagens.

Twee van de vijf Roemenen verschenen niet bij de zitting. Eén kon niet naar Nederland komen vanwege heftige sneeuwval in Roemenië, de ander had geen reden opgegeven. De groep van vijf mannen, in de leeftijd van 33 tot 43 jaar, werd opgepakt op vakantiepark De Zanding in Otterlo.

Roven op spectaculaire manier

Sinds het begin van 2015 roofden de mannen volgens de politie op een spectaculaire manier vrachtwagens leeg, namelijk tijdens het rijden. Een auto reed voor de vrachtwagen en minderde snelheid, zodat de vrachtwagenchauffeur van het gas moest. Daarna reed een andere, speciaal geprepareerde auto naar de achterkant van de oplegger.

Uit een speciaal voor dit doel gemaakt dak klommen de rovers uit de auto om na het lopen over een anti-slipmat met een slijptol de deur van de oplegger te openen. De buit verdween via het dakraam in de auto. Volgauto's zorgden ervoor dat ander verkeer op afstand bleef.

Deze methode werd ook in Roemenië toegepast. De politie daar heeft dit filmpje vrijgegeven:

